Kermis

Kind (4) gewond door val uit achtbaan op kermis in Alkmaar

Een 4-jarige jongen is gewond geraakt op de kermis in Alkmaar. Het kind viel woensdagavond uit een karretje van de kinderachtbaan Crazy Clown. Dat gebeurde in een bocht van de attractie. Het slachtoffer maakte een val van zo'n 3 meter. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Volgens ooggetuigen liep de kleuter verwondingen op aan zijn kaak, neus en voorhoofd. De exploitant wil niet op het voorval reageren. Naar aanleiding van het ongeval heeft de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) een inspectie gedaan.

Daaruit bleek dat de attractie veilig genoeg is, meldt de Alkmaarse wethouder Christian Schouten. Wel zijn er in overleg met de gemeente enkele maatregelen getroffen, zoals de inzet van extra personeel en duidelijkere veiligheidsinstructies. De achtbaan is sinds vanmiddag weer operationeel.



Olifant

Het evenement duurt nog tot en met zondag 1 september. Crazy Clown werd in 2015 gefabriceerd door de Turkse leverancier Güven. Het gaat om een 4,5 meter hoge coaster van het type brucomela, vergelijkbaar met het concept wacky worm. De achtbaan wordt gekenmerkt door circusdecoraties en een groot standbeeld van een olifant.