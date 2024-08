Efteling

Politie wederom ter plaatse: Efteling-bezoekers blijven honden opsluiten in campers

Efteling-bezoekers blijken behoorlijk hardleers. Ondanks volop media-aandacht over opgesloten honden op het parkeerterrein moest de politie vandaag weer in actie komen. In twee campers op parkeerplaats P2 bleek een hond vast te zitten, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings.

Dat gebeurde ook al op 10 augustus en 19 augustus. Het protocol blijft hetzelfde: medewerkers waarschuwen de beveiliging, die vervolgens de politie inschakelt. Agenten breken de wagen open om de hond eruit te halen. Op warme dagen kan de temperatuur in auto's en campers al snel dodelijk zijn voor huisdieren.

Aangetroffen honden worden uiteindelijk naar een kennel in de buurt gebracht. Alle kosten - ook eventuele schade aan het voertuig - zijn voor de rekening van het baasje, valt te lezen in het parkreglement. De Efteling beschikt tegenwoordig zelf niet meer over een eigen kennel.