Efteling

Efteling-watershow Aquanura vanaf vandaag zonder vuur: installatie verwijderd

Watershow Aquanura in de Efteling wordt vanaf vandaag vertoond zonder de vuureffecten. De installatie die tijdens het fonteinenspektakel zorgt voor de vlammen is zojuist verwijderd, zo is te zien op foto's van Cindy Vervuren. Aquanura blijft nog te zien tot en met zondag 1 september, daarna start een grote onderhoudsbeurt.

Op woensdagavond 28 augustus kwam voor het laatst vuur voor in de show. De Efteling wil geen propaan meer gebruiken om te kunnen voldoen aan de klimaatambities van het attractiepark. Het is de bedoeling om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Het vuur wordt vervangen door een nieuw lichteffect: grote lantaarns van 8 meter hoog. De Efteling noemt het concept Bakens van Licht. Ze "laten de muzikale tijdreis tot leven komen middels thematische verlichting en transformaties". Tegelijkertijd introduceert men een nieuwe soundtrack.



Tiësto

De werkzaamheden bij Aquanura duren naar verwachting tot half november. Daarna gaat niet direct de nieuwe show in première: eerst zullen twee oude voorstellingen terugkeren, namelijk Tiësto-Aquanura en Aquanura met een Zachte G. Wanneer de nieuwe productie af is, moet nog bekendgemaakt worden.



Aquanura is de komende dagen te zien om 19.15 uur, 20.15 uur en 21.15 uur. Zondagavond zal voorlopig de laatste keer zijn dat bezoekers de Eerste Efteling Symfonie (2012) en de Tweede Efteling Symfonie (2013) kunnen aanschouwen.