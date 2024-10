Bobbejaanland

Heel veel Bobbejaanland-muziek op streamingplatforms: Revolution, Terra Magma, Land of Legends...

Bobbejaanland heeft fans dit jaar verrast door heel veel muziek uit het park online te publiceren. De afgelopen maanden plaatste het Vlaamse pretpark de officiële soundtracks van attracties als Revolution en Terra Magma op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Het gaat om muziek die speciaal voor het park is gemaakt.

De Revolution-single Route To Future, gecomponeerd door de Duitse firma Audiogazer, duurt ruim vijf minuten. Op het album van Land of Legends, het themagebied met onder andere lanceerachtbaan Fury en loopingachtbaan Typhoon, staan twintig nummers van in totaal zestig minuten.

De overdekte waterbaan Terra Magma wordt vertegenwoordigd door de tracks The Cave Corridor en A Volcanic Journey. Ook de muziek van voorganger Indiana River werd digitaal uitgebracht. De vijf minuten durende instrumentale soundtrack van het entreegebied draagt de titel Welkom in Bobbejaanland.



Hoed Vol Avontuur

Wie de duikshow The Lost Gold mist, kan nu twee nummers uit de productie online beluisteren: The Battle en Fire Hazard. Verder lanceerde Bobbejaanland het zomerlied Een Hoed Vol Avontuur op de streamingplatforms, op 12 oktober gevolgd door het themalied Het Is Halloween.