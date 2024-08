Attractiepark Toverland

Prijsverhogingen bij Halloween in Toverland: spookhuizen en Fear Pass duurder

Halloween vieren in Toverland wordt dit jaar een stuk prijziger dan in 2023. Zo zijn de prijzen van de twee grootste spookhuizen flink verhoogd. Een bezoek aan Maison de la Magie of Now You're Mine kost geen 9,50 euro meer, maar 12,50 euro per persoon. Ook de Fear Pass wordt duurder.

Dat is opvallend, omdat er minder spookhuizen zijn inbegrepen dan voorheen. Met een Fear Pass kunnen bezoekers de wachtrijen bij vijf spookhuizen en walkthroughs overslaan. Vorig jaar waren dat er nog zes: toen bood Toverland ook het haunted house Fear the Woods aan. Die beleving keert niet terug in 2024.

Toch stijgt de prijs van een Fear Pass van 49,50 euro in 2023 naar 54,50 euro in 2024. Wel zorgt Toverland voor twee extraatjes: een pin en een gereserveerde kijkplek tijdens de vernieuwde parade om 18.00 uur. Abonnementhouders mogen in de halloweenperiode één betaalde ervaring gratis bezoeken. Daarvoor kunnen ze online een reservering plaatsen via de abonneeportal.



Trapped

Voor een wandeling door The Witches Forest of Trapped vraagt Toverland nu 7,50 euro in plaats van 6,50 euro. The Dollhouse, gelegen in themagebied Wunderwald, is het enige spookhuis dat niet duurder wordt. Tickets voor het huis met onheilspellende poppen kosten nog steeds 5 euro per stuk.