Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland: dit kosten de spookhuizen en vip-passen dit jaar

De populaire Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan over vijf weken van start. Sinds donderdag zijn de tickets voor de verschillende horrorbelevingen verkrijgbaar via de Walibi-website. Wie dit jaar álle spookhuizen en walkthroughs wil ontdekken, is bovenop de entreeprijs minstens 114 euro kwijt.

Walibi maakt onderscheid tussen de prijzen in de online voorverkoop en de tarieven die betaald moeten worden op de bezoekdag zelf, mits er nog plek is. Het is altijd goedkoper om vooraf kaarten te bestellen. Bovendien leert de ervaring dat haunted houses snel uitverkocht kunnen raken.

Slaughterhouse is met 22,50 tot 25,50 euro per persoon de duurste halloweenbeleving in het park. Daarna volgt The Clinic, met 21 tot 24 euro. Voor Below vraagt men 18,50 tot 21,50 euro. Het betreden van heksenbos Wicked Woods kost dit jaar 14,50 tot 17,50 euro.



Pakketten

Voor het nieuwe spookhuis Us vs You moet 12,50 tot 15,50 euro neergeteld worden. De walkthrough Camp of Curiosities en de spookhuizen The Villa, Psychoshock en Jefferson Manor zijn allemaal even duur: 9,50 euro tot 12,50 euro. Voor de vier laatstgenoemde belevingen zijn ook pakketten verkrijgbaar.



Met een Haunted House Package kosten Camp of Curiosities, The Villa, Psychoshock en Jefferson Manor samen geen 38 euro, maar 32,50 euro. Nieuw is het Before Dark Haunted House Package voor 25 euro. Bezoekers die daarvoor kiezen, kunnen de vier horrorattracties één keer doen vóór 19.00 uur. Ze betalen dan omgerekend 6,25 euro per spookhuis.







Backstage Tour

Met een R.I.P. Pass van 55 euro is het mogelijk om eenmalig de wachtrij van de vier ervaringen over te slaan. Vorig jaar kostte zo'n pas nog 45 euro. Op zeven dagen staat een exclusieve Backstage Tour op de planning, voor 68,50 euro per persoon. Eten in halloweensferen kan bij de Dinner Experience in Camp of Curiosities. De prijs bedraagt 55 euro per persoon, inclusief 75 minuten onbeperkt drinken.



Het concept van After Dark werd licht gewijzigd. Net als vorig jaar krijgen gasten van vakantiepark Walibi Village de kans om na sluitingstijd een interactief spookhuis te betreden, dat draait om de onzichtbare entiteit Darkness. Er zijn dit jaar geen schrikeffecten in de huisjes. Bijkomend voordeel is dat de After Dark-ervaring bij elk type huisje geboekt kan worden.



Eddie de Clown

Walibi presenteert dit jaar de vrij toegankelijke scare zones Tangled Twigs, Pirates Cove, Ghostly Graveyard, Nightmares, Festival of Freaks en Dystopia. In Festival of Freaks krijgt Eddie de Clown een nieuwe show. Verder zijn er op drie plekken dj's: in de parkdelen Play Ground en Exotic en op het hoofdpodium bij het reuzenrad.



De kindvriendelijke variant Halloween Spooky Days blijft grotendeels ongewijzigd, met de griezelgebieden Festival of Freaks, Pirates Cove, Ghostly Graveyard, Tangled Twigs en Road Kill. Ook de walkthrough Camp of Curiosities gaat weer open; gratis voor gezinnen met kinderen. Nieuw is het Monsterbal om 17.00 uur, waarbij alle monsters zich verzamelen in Festival of Freaks. Er zijn Spooky Days op twintig dagen in oktober en november, van 10.00 tot 18.00 uur.