Attractiepark Toverland

Man gewond door val van trap in Toverland: 'Steil en zeer slecht verlicht'

Een bezoeker van Toverland is gewond geraakt in het stationsgebouw van de achtbaan Fenix. Maurice Bakker was vorige week zondag in het Limburgse attractiepark. Bij de uitgang van de wing coaster maakte de man een pijnlijke val van de trap. Hij geeft Toverland de schuld: de trap is volgens hem onveilig.

"Al eerder op de dag zagen mijn vriendin en ik iemand vallen daar", vertelt hij aan Looopings. "Die trap is steil en zeer slecht verlicht." Bovendien zegt Bakker niet tevreden te zijn over de manier waarop het incident werd afgehandeld. Het zou vijftien minuten geduurd hebben voordat een EHBO'er arriveerde. "Alles verliep daar gigantisch traag."

De bezoeker, die Toverland officieel aansprakelijk wil stellen, zegt uiteindelijk door vrienden naar het ziekenhuis gebracht te zijn. "Waar bleek dat ik complex letsel aan mijn biceps en pezen in mijn arm heb. Mogelijk wordt de gang naar de rechter ingezet." De communicatie over het ongeval verloopt inmiddels met de verzekeraar van het pretpark.



Geen maatregelen

Een woordvoerster noemt het voorval "heel vervelend". "We wensen de bezoeker veel beterschap." Verder kan ze er inhoudelijk weinig over kwijt. Wel geeft ze aan dat elk ongeval in Toverland intern geëvalueerd wordt, om te bekijken of er acties nodig zijn. "De trap bij de uitgang van Fenix voldoet aan de norm. Op dit moment zullen we geen extra maatregelen treffen."