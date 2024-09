Kinderpretpark Julianatoren

Tijdelijke attractie in Julianatoren: interactieve Dino Trail

Kinderpretpark Julianatoren heeft dit weekend een tijdelijke attractie geopend: de Dino Trail, een interactieve wandeling langs levensgrote dinosaurussen. Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen in september staat het Apeldoornse attractiepark in het teken van de Dinoweken, met extra entertainment.

De Dino Trail start met een bezoek aan het Dino Onderzoekscentrum, waar de aanwezigen welkom geheten worden door de personages Cas de Ranger en Eva van DinoTV. Daarmee borduurt het park voort op de YouTube-film Cas de Ranger en de Dinodief, die afgelopen week verscheen.

Tijdens de dinotocht krijgen kinderen een speciale opdracht mee. Ook de rest van het park is deze maand in prehistorische sferen, met De Grote Dinoshow in het theater, de openluchtvoorstelling Jul & Julia en het Dino Ei, meet-and-greets met dino's en een parade; de zogeheten Dinocolonne.



Tijdmachine

De Dino Trail bevindt zich in een bosgebied aan het rand van het park, waar afgelopen voorjaar nog reusachtige insecten te vinden waren. Ter gelegenheid van de Dinoweken zorgde men voor extra decorelementen, waaronder een tijdmachine, een opgraving, containers en legertenten. De wandelroute eindigt in een souvenirwinkel.