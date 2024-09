Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Halloween in Fries pretpark: lasergamen tegen monsters

Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe laat bezoekers in de halloweenperiode lasergamen tegen monsters. Het pretpark in het Friese Appelscha viert dit jaar voor het eerst Halloween, op dertien dagen in oktober en november. Eén van de hoogtepunten wordt een interactieve lasergame.

Een bestaande ruimte - een casino - wordt getransformeerd tot lasergame-arena. "Met een coole lasergun in de hand jagen kinderen op monsters die overal op de loer liggen", meldt Duinen Zathe. "Het doel? Raak zo veel mogelijk monsters en versla ze allemaal." Een potje duurt ongeveer zeven minuten.

Verder bestaat het programma van de Halloween Griezeldagen onder meer uit schminken en het uithollen van pompoenen. Verder zorgt Duinen Zathe voor een heksenkring. Ook lopen er griezelige acteurs rond. Het concept is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar.



Onbeperkt eten

Voor de extra activiteiten hoeft niet bijbetaald te worden. De toegangsprijs - inclusief onbeperkt eten en drinken - blijft ongewijzigd: 18,50 euro online of 19,50 euro aan de kassa. Er zijn Halloween Griezeldagen op alle zaterdagen en zondagen tussen 5 oktober en 3 november, plus maandag 28 oktober, woensdag 30 oktober en vrijdag 1 november.