Nieuws

Kruidvat stunt met gratis pretparktickets: bijna alle kaarten razendsnel uitverkocht

Een actie met gratis pretparktickets bij Kruidvat heeft geleid tot een klachtenregen. De drogisterijketen gaf entreebewijzen weg voor zeven Nederlandse en Belgische attractieparken: Madurodam, Wildlands Emmen, Avonturenboerderij Molenwaard, Archeon, Bobbejaanland, Walibi Belgium en Julianatoren. Al op de eerste dag waren veel kaarten op.

Kruidvat deelt tussen 26 augustus en 8 september actiecodes uit bij aanschaf van één of twee actieproducten met een minimale aankoopwaarde van 4 euro. De codes zijn te verzilveren voor "een attractieparkentree naar keuze", staat op de Kruidvat-site. Er valt momenteel echter niet veel meer te kiezen.

Al op dag één waren alleen nog kaarten te krijgen voor de minst populaire bestemmingen: het Archeon en Madurodam. Inmiddels zijn ook de Madurodam-tickets uitverkocht. Het zorgde online voor een stortvloed aan klachten van teleurgestelde consumenten. Zij hoopten voor een prikkie naar een pretpark te kunnen.



Openluchtmuseum

Klanten zeggen zich belazerd te voelen nu blijkt dat ze alleen nog naar het Archeon kunnen, een historisch openluchtmuseum in Alphen aan den Rijn. Kruidvat had daar al voor gewaarschuwd. "Per pretpark is er een beperkt aantal tickets beschikbaar", staat in de voorwaarden op kruidvatpretparkenactie.nl. "Op is op."



Een Kruidvat-woordvoerder geeft aan dat de winkelketen overrompeld is door het succes. Men heeft wel goed nieuws voor klanten die achter het net visten. Mede door alle commotie is ervoor gekozen om extra actietickets ter beschikking te stellen. Later vandaag worden online "substantieel meer kaarten" aangeboden.



Juli 2025

Exacte cijfers komen niet naar buiten, maar volgens Kruidvat gaat het om forse aantallen. Het principe "op is op" blijft wel gelden. De toegangsbewijzen voor Bobbejaanland, Julianatoren en Walibi Belgium kunnen tot en met eind juli 2025 gebruikt worden, de overige tickets zijn geldig tot en met 2 april 2025.