Disneyland Paris

Foto's: nieuwe Frozen- en Tangled-attracties Disneyland Paris in de steigers

Disneyland Paris werkt gestaag verder aan de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park. Op sommige plekken is men beland in de afbouwfase: verschillende bouwwerken staan in de steigers om afgewerkt te worden. Ook bij de grote rotswand achter het Frozen-gebied verschenen steigerconstructies.

Bij The Twilight Zone Tower of Terror wordt een wandelpad aangelegd richting een groot meer. De eerste stenen liggen al in de grond. Aan de promenade verrijst een overdekte bootjescarrousel in de stijl van animatiefilm Tangled.

Wie straks langs het meer wandelt, komt uit in Frozen-wereld Arendelle. Een groot kasteel was enkele maanden geleden al in een vergevorderd stadium. Vanuit parachutetoren Toy Soldiers Parachute Drop is te zien dat ook de rest van het gebied steeds meer begint te lijken op een kleurrijk Scandinavisch dorpje.



Adventure World

Disney heeft nog even de tijd: World of Frozen, waarvan de bouw jaren geleden begon, zal pas in 2026 opengaan. Het park krijgt dan de naam Disney Adventure World. Later volgt een waterbaan die in het teken staat van The Lion King. Eigenlijk was voor die locatie een Star Wars-gedeelte aangekondigd.