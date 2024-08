Walibi Holland

Walibi-bezoekers moeten komende maand 7 kilometer omrijden vanuit Harderwijk

Bezoekers van Walibi Holland die via Harderwijk komen, zullen de komende weken moeten omrijden. Tot begin oktober vinden werkzaamheden plaats bij de N306 in Harderwijk. Er is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Die weg is zo'n 7 kilometer langer dan gebruikelijk.

De provincie werkt sinds afgelopen maandag aan het fietspad bij het gemaal Lovink op de Harderdijk. Men gaat de bestaande asfaltlaag vervangen. In de tussentijd volgt het autoverkeer van en naar Harderwijk en Zeewolde een andere route.

Het project moet op vrijdag 4 oktober afgerond zijn. Dat is net op tijd voor de drukke halloweenperiode: Walibi's Halloween Fright Nights starten op zaterdag 5 oktober. Het hoogseizoen, waarin het pretpark dagelijks tot minimaal 20.00 uur geopend is, eindigt op zondag 1 september.