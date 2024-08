Dolfinarium

Dierenrechtenorganisatie beweert dat Dolfinarium zich nog steeds niet aan de regels houdt

Volgens een Nederlandse dierenrechtenorganisatie overtreedt het Dolfinarium in Harderwijk de afspraken die zijn gemaakt met de overheid. Het Gelderse dierenpark kreeg in 2019 te horen dat verblijven en shows niet voldeden aan de Europese regels. Volgens stichting Bite Back is dat nog steeds het geval.

Om die reden wil men dat de autoriteiten onmiddellijk ingrijpen. Bite Back heeft daarvoor een handhavingsverzoek ingediend. Het gaat onder andere om het zwaaien met vinnen door Californische zeeleeuwen. Dat zou een "onwenselijke gedraging" zijn, die niet meer mag voorkomen.

"De stichting heeft echter zowel in 2023 als in 2024 beelden kunnen maken waarop dit nog steeds zichtbaar is bij zowel Californische zeeleeuwen als bij Stellerzeeleeuwen", aldus Bite Back. Ook bij de dolfijnen zou het één en ander misgaan, schrijft de dierenrechtenorganisatie.



Voortduwen

Dolfijnen zouden trainers met de neus moeten voortduwen door het water. Ook moet een dolfijn "op de rug met de staartvin ingehaakt met de voeten van een dolfijnentrainer drijven". "De stichting is van mening dat dit overeenkomt met het surfen door middel van de dolfijnen en het aan de vinnen dieren hangen, wat niet is toegestaan."



Het Dolfinarium vindt spannende shows kennelijker belangrijker dan de eigenwaarde van de dieren, concludeert een woordvoerder van Bite Back. "Dit moet stoppen." Ook over de veiligheid maakt de stichting zich zorgen. Op beelden is te zien dat dolfijnen rakelings over een trainer springen.



Vergunning

"Het hoeft maar één keer mis te gaan en het dier is de dupe van de drang naar entertainment van het Dolfinarium. Dergelijke trucjes zijn niet meer van deze tijd." Het liefst zou Bite Back zien dat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid de dierentuinvergunning van het park intrekt. "Het park heeft genoeg tijd gehad om de afspraken na te komen."



In een reactie laat parkmanager Alex Tiebot weten dat het Dolfinarium zich volgens hem wel degelijk aan alle gemaakte afspraken houdt. Verder wil hij niet inhoudelijk op de kwestie reageren via de media.