Efteling

Nieuwe personages gearriveerd bij Doornroosje in de Efteling

In het Sprookjesbos van de Efteling zijn twee nieuwe personages gearriveerd. Bij het sprookje van Doornroosje verschenen vanochtend in alle vroegte een slapende wachter en een uil. Beide figuren waren al aangekondigd tijdens de rechte onderhoudsbeurt van het sprookje.

Doornroosje was sinds afgelopen herfst ruim een half jaar niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. Bij de heropening, eind maart, ontbraken de nieuwe beelden nog. Nu zijn ze alsnog geplaatst. De wachter is met een lantaarn in zijn hand in slaap gevallen tegen een rots aan de rand van de vijver.

Daarachter staat een vaandel. Op de steen achter de wachter zit de uil met een sleutel. Het waterpeil van de vijver is momenteel lager dan gewoonlijk. Uiteindelijk zal het been van de wachter net boven het water bungelen. Het gaat om een ontwerp van Sander de Bruijn.



Boze fee

Het sprookje draait om een prinses die zich prikt aan een spinnewiel en vervolgens honderd jaar slaapt, door toedoen van een boze fee. Iedereen in en om het kasteel wacht hetzelfde lot. Doornroosje ligt al sinds 1952 - het openingsjaar van het Sprookjesbos - te slapen. Op dit moment zijn dus 72 jaren van de vloek verstreken.