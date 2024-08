Efteling

Efteling experimenteert met Sprookjesboom die vragen beantwoordt middels AI

Gaat de Sprookjesboom in de Efteling binnenkort praten met behulp van artificial intelligence? Het attractiepark is een experiment gestart met een Sprookjesboom die door AI wordt aangestuurd. Op dit moment staat in de hal van het Raveleijn-hoofdkantoor een kleinere versie van de bekende boom, waar voorbijgangers een gesprek mee kunnen voeren.

"Dankzij de AI-technologie kan de Sprookjesboom reageren op allerlei soorten vragen, zonder dat dit van te voren is opgenomen", legt een woordvoerder uit. "We willen hiermee een betoverende en innovatieve ervaring bieden die verder gaat dan alle ervaringen die we op dit moment in ons park bieden."

Voor deze gelegenheid wordt een gekloonde stem van een collega gebruikt, in plaats van materiaal van een echte stemacteur. "AI analyseert de stem om de unieke kenmerken te begrijpen, zoals toon, snelheid en intonatie." Het fotograferen en filmen van de testopstelling is vooralsnog verboden.



Veilige omgeving

De Efteling zocht naar eigen zeggen naar een manier om in een veilige omgeving onderzoek te doen naar de mogelijkheden van AI. Ook wil men bekijken "hoe we om moeten gaan met de juridische, maar vooral ethische vraagstukken rondom AI". Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen om de techniek toe te passen in het park.