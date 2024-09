Movie Park Germany

Movie Park Germany hult zich in stilzwijgen over thema nieuw spookhuis

Movie Park Germany is dit jaar één van de eerste grote pretparken in Europa waar Halloween van start gaat. Vanaf zaterdag 28 september staat het Duitse pretpark in het teken van de 26e editie van het Halloween Horror Festival, met acht spookhuizen. Van een nieuw haunted house blijft het thema voorlopig geheim.

In de grote loods van het voormalige spookhuis Project Ningyo wordt gewerkt aan iets nieuws, blijkt uit foto's die Looopings in handen kreeg. Dat wordt "Europa's grootste indoor-horrorhuis", meldt Movie Park. Tegelijkertijd is het "de grootste horrorervaring van het park tot nu toe", met een oppervlakte van 1400 vierkante meter.

Voorganger Project Ningyo had een oppervlakte van zo'n 1000 vierkante meter. Grote ruimtes worden gecombineerd met smalle doorgangen. De makers beloven "acht gedetailleerde scènes". "Net als bij een echte filmproductie spelen de decorbouw en de verlichting een belangrijke rol", zegt projectmanager Manuel Prossotowicz.



Hints

"De 15 meter hoge studiohal biedt hiervoor de ideale omstandigheden." Men maakt op een later moment de naam en het achtergrondverhaal bekend, maar er worden alvast wel hints gegeven. "Er is nog één item waar het park erg stíl over is", staat in een persbericht.



"Er staat een nieuw horrorhuis in Studio 1 op het programma met duistere samenzweringen die passen bij het thema van dit jaar." De slogan luidt Stay Quiet, Stay Alive. Voor het ontwerp en de bouw van het haunted house is een beroep gedaan op partner IMAmotion. De leverancier was vorig jaar al verantwoordelijk voor spookhuis Final Stop.



Christian Farla

Ook nieuw is de dertig minuten durende theatershow Unhallowed - The Freak Show Straight Out of Hell in Studio 7, met de Nederlandse illusionist Christian Farla. Hij stond de afgelopen jaren al regelmatig op het podium in het attractiepark tijdens het zomer- en winterseizoen.



Nu komt er ook een halloweenvariant, met een achtergrondverhaal dat draait om een gevecht tussen een priester en een demon uit de onderwereld. Farla, die onlangs een driejarig contract tekende met Movie Park, liet zich inspireren door The Exorcist. Hij krijgt gezelschap van onder andere een slangenmens, een vuurspuwer en een zwaardslikker.



The Conjuring

De bestaande spookhuizen Hell House, Secrets of St. Elmo, The Curse of Chupacabra, Circus of Freaks, Final Stop en Murder Museum keren terug. Bij The Slaughterhouse voert Movie Park een kleine upgrade door. In 4D-bioscoop Roxy is een korte versie van horrorfilm The Conjuring te zien. De dagelijkse halloweenparade wordt verlengd.



Het Halloween Horror Festival vindt plaats op 24 dagen in het najaar: alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 28 september en 10 november, met uitzondering van donderdag 10 oktober en donderdag 7 november. Het evenement duurt op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tot 22.00 uur en op zondagen tot 21.00 uur.