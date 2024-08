Efteling

Sprookjesboom in de Efteling voorlopig niet interactief door defect

Er kan voorlopig niet gekletst worden met de Sprookjesboom in de Efteling. Door een technisch mankement werkt het interactieve gedeelte van de pratende boom momenteel niet. Normaal gesproken vraagt het personage aan voorbijgangers wat hun naam is en welk verhaaltje ze willen horen.

Nu vertelt hij verhalen zonder zich tussendoor tot het publiek te richten. "Sprookjesboom heeft een defect aan het dialoogsysteem", bevestigt een woordvoerder aan Looopings. "De vertellingen zijn nu automatisch."

Het is de bedoeling om de techniek te repareren, maar de Efteling weet nog niet wanneer de boom weer interactief zal zijn. Ondertussen wordt op een andere locatie geëxperimenteerd met een nieuwe manier om met de Sprookjesboom te communiceren, namelijk met behulp van artificial intelligence. Er zijn nog geen concrete plannen om dat concept in het park te implementeren.



Tv-serie

De Sprookjesboom staat sinds 2010 in de Efteling, tussen De Nieuwe Kleren van de Keizer en De Vliegende Fakir. Het is de enige uitbeelding in het Sprookjesbos die niet gebaseerd werd op een sprookjesverhaal, maar op een tv-serie. De stem van de boom is ingesproken door Hero Muller. Hij overleed in 2021.