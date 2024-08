Drouwenerzand Attractiepark

Nieuwe eigenaren van pretpark Drouwenerzand willen inzetten op thema: 'Meer een Efteling-gevoel'

Attractiepark Drouwenerzand in Drenthe wisselt op 1 januari van eigenaar, maar de trekpleister blijft een familiebedrijf. Drouwenerzand-eigenaar Bert van der Linde (68) gaat met pensioen. Hij geeft de sleutel van Drouwenerzand door aan zijn dochter Janna Moespot-van der Linde en haar man Kevin Moespot. Het koppel runt al enkele jaren de Waarbeek in Hengelo.

Looopings kon in maart al melding maken van plannen voor de opvallende overname. Inmiddels is alles in kannen en kruiken. Moespot en zijn vrouw kunnen nu ook meer delen over hun plannen met Drouwenerzand. Ze hebben naar eigen zeggen een verlanglijstje met een groot aantal nieuwe attracties.

Helemaal bovenaan dat lijstje staat een wildwaterbaan. Die zou binnen enkele jaren op een parkeerterrein achter het park gerealiseerd kunnen worden. Verder is er al geruime tijd de wens om de bestaande achtbaan Jungle te vervangen door een groter exemplaar. Ook daar gaan de nieuwe eigenaren zich voor inzetten, vertellen ze in gesprek met RTV Drenthe.



Meer thematisering

"Ideeën genoeg maar geld tekort", grapt Moespot. Wat gaan de twee anders doen dan hun voorganger? "We denken dat we wat meer aan thematisering gaan doen. Bijvoorbeeld een mooie entree aan de voorzijde. Meer een Efteling-gevoel, om het maar een naam te geven."



Dat is ook de strategie die de laatste jaren wordt toegepast in de Waarbeek: bij nieuwe ontwikkelingen denkt men meer in thema's, al is het op kleine schaal. De ingang is voorzien van een gedecoreerde façade. Vorig jaar opende nog een themagebied met dinosaurussen en een grote vulkaan.



Jong talent

Bert van der Linde neemt met een gerust hart afscheid van Drouwenerzand. "Ik heb een prachtige tijd gehad", zegt hij. "Maar het wordt ook tijd dat jong talent het over gaat nemen en dan is het natuurlijk leuk dat het in de familie blijft. Ik heb er een goed gevoel bij, ik vind het prima zo."