Unieke trouwfoto's: vrouw gaat in bruidsjurk in Efteling-achtbaan Baron 1898

Een Fries koppel zal een bezoek aan de Efteling niet snel vergeten. Tjeerd en Gelien Reiding besloten hun bruidsreportage deze zomer te maken in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Na het maken van enkele romantische plaatjes in het Sprookjesbos stapte het echtpaar in de Baron.

Medewerkers gaven het pasgetrouwde stel een plekje op de eerste rij van de bekende dive coaster. Vervolgens maakten de twee een vrije val van 37,5 meter, inclusief pak en bruidsjurk. Het bijzondere moment werd op de gevoelige plaat vastgelegd door Suzan van de Wiel van het gespecialiseerde bedrijf Bruidsfotograaf Den Bosch.

De fotografe krijgt meermaals per jaar het verzoek om een reportage te maken in de Efteling. Als grapje vraagt ze steeds of de tortelduifjes ook nog even in Baron 1898 willen. Tot haar verbazing zeiden de Friezen daar volmondig ja op. Dat ging prima, al moest Gelien wel eerst de hoepel uit haar jurk halen om de beugel te laten passen.



IJsbreker

De duikvlucht vond plaats op donderdag 25 juli, drie dagen na de bruiloft. "We maken al jaren met heel veel plezier trouwfoto’s in de Efteling", schrijft Van de Wiel op Instagram. "We kennen de mooiste plekjes en hebben al veel bijzondere herinneringen vastgelegd. Maar dit... Al jaren vragen we dit als ijsbreker, voor de grap met een serieus randje. Want dit wilden we altijd al fotograferen!"