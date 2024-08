Efteling

Efteling geeft abonnees tijdelijk 35 procent korting op overnachtingen

De Efteling probeert overnachtingen te slijten. Kortingsacties moeten ervoor zorgen dat de hotels en vakantieparken van de Efteling de komende maanden vol zitten. Wie vóór 23 september een Efteling-vakantie boekt, krijgt tot 25 procent korting op het verblijf. Abonnementhouders kunnen daarbovenop profiteren van een extra korting.

Zij krijgen standaard al 25 procent korting op hun boeking. De komende maand geeft de Efteling 10 procent extra korting op geselecteerde accommodaties. Dat resulteert in 35 procent korting voor aankomsten tussen 1 september 2024 en 3 april 2025, met uitzondering van de kerstperiode.

Tijdens de herfst- en voorjaarsvakantie is de actie wél geldig. "Je krijgt totaal tot 35 procent korting op de logiesprijs", staat in de voorwaarden op de Efteling-website. "Let op: er is beperkte beschikbaarheid voor dit tarief, wacht dus niet te lang met boeken."



Telefonisch

Reserveren kan telefonisch via +31416537777. "Ons Efteling Contact Center vertelt je dan meteen hoeveel jouw overnachting kost", geeft men aan. "Dit is namelijk ook afhankelijk van het aantal personen en abonnementhouders en het type accommodatie."