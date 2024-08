Attractiepark Toverland

Halloween Nights in Toverland: vernieuwde parade in 2024, langere route

Toverland heeft het programma van de Halloween Nights bekendgemaakt. De belangrijkste wijziging vindt plaats bij de start van het evenement om 18.00 uur: de parade met griezels wordt vernieuwd en uitgebreid. Verder komt het aanbod grotendeels overeen met de editie van vorig jaar.

De Halloween Nights in Toverland starten traditiegetrouw met een openingsshow in entreegebied Port Laguna. Als een kluis met duistere magie wordt opengebroken, nemen gruwelijke wezens het Limburgse attractiepark over. Ze tonen zich aan het publiek tijdens een parade.

Die stoet bleek de afgelopen jaren zo populair dat regelmatig sprake was van gigantische drukte en opstoppingen. Een langere route moet dat probleem verhelpen. Voortaan wandelen de scare actors van Port Laguna richting Ithaka, het gebied met houten achtbaan Troy. Vervolgens begeven ze zich richting het Kletterparcours, waar de parade eindigt.



Wagens

Toverland belooft ook "opvallende wagens". Om 22.45 uur wordt de avond afgesloten met een vernieuwde vuurwerkshow, gevolgd door fotomomenten met de scare actors uit de verschillende gebieden. De vijf scare zones Cirque, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, DesTroy en Fiesta de los Muertos keren terug.



Net als vorig jaar zijn er de spookhuizen en walkthroughs Now You're Mine, Maison de la Magie, The Witches Forest, Trapped en The Dollhouse. Zoals Looopings eerder deze week al kon melden, heeft Toverland ervoor gekozen om afscheid te nemen van haunted house Fear the Woods. Maison de la Magie en The Witches Forest worden voor het eerst rolstoeltoegankelijk.



Dertien

Er staan dertien Halloween Nights op de planning, tussen zaterdag 5 oktober en zaterdag 9 november. Overdag zijn er op 22 dagen in oktober en november de familievriendelijke Halloween Days, met activiteiten en voorstellingen voor kinderen.