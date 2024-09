Efteling

Efteling-app vernieuwd: korting voor abonnementhouders bij mobiel bestellen

Aan de officiële Efteling-app is een veelgevraagde functionaliteit toegevoegd. Bij het online bestellen van eten en drinken kan vanaf nu abonnementskorting verrekend worden. Het gaat om een testfase. Op dit moment werkt de optie alleen nog bij De Likkebaerd.

Dat is het verkooppunt met hamburgers naast de Python. Tot nu toe kregen abonnementhouders van de Efteling alleen korting als ze aan de kassa bestelden. Er was geen mogelijkheid om de korting te verwerken tijdens het mobiele bestelproces, waarvoor gebruikgemaakt werd van een mobiele website.

Nu is de Efteling erin geslaagd om dat proces rechtstreeks te integreren in de app. Bijkomend voordeel is dat er direct korting gegeven kan worden aan gebruikers die hun abonnement aan de app gekoppeld hebben. Hoeveel korting ze krijgen, hangt af van de gekozen abonnementsvorm.



Premium

De Efteling werkt sinds juni met drie verschillende soorten abonnementen: Classic, Plus en Premium. Wie kiest voor Classic, krijgt geen korting op eten, drinken en souvenirs. Een Plus-abonnementhouder ontvangt 5 procent korting. Premium-abonnees hoeven 10 procent minder te betalen voor hun aankopen bij eetgelegenheden en in winkels.