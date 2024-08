Efteling

Nieuwe Efteling-etalages staan in het teken van sprookjesboeken

De Efteling heeft de etalages van souvenirwinkel In den Ouden Marskramer vernieuwd. Achter de ruiten van de winkel zijn nu sprookjesboeken zichtbaar, waarvan de pagina's weg lijken te fladderen. Met behulp van visdraad vliegt het papier als het ware door de lucht, alsof de boeken tot leven komen.

Ook is er een etalage met hangende opengeslagen sprookjesboeken. De invulling is een stuk stijlvoller en minder schreeuwerig dan eerdere concepten. Vorig jaar werden Efteling-fans bij de winkel nog opgeschrikt door felgekleurde stickers van serviesmerk Blond.

In den Ouden Marskramer bevindt zich sinds 1977 bij de hoofdingang van het Sprookjesbos. Het interieur is sinds 2009 aangekleed in de stijl van sprookjesboeken, naar een ontwerp van Jeroen Verheij. Schappen bestaan uit opgestapelde sprookjesboeken en muren zijn bedrukt met sprookjesverhalen.