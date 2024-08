PortAventura World

Spaanse media blazen geruchten over overname PortAventura door Universal nieuw leven in

De geruchten over een overname van PortAventura World door Universal zijn plotseling weer springlevend. Meerdere grote Spaanse media berichten deze week over de mogelijkheid dat het pretparkresort in Salou wordt gekocht door Universal. Daarover doen al sinds eind 2022 verhalen de ronde.

Universal en PortAventura hebben er zelf nooit publiekelijk over gecommuniceerd, maar dat weerhoudt Spaanse kranten, tv-zenders en radiostations er niet van om volop te speculeren over de komst van Universal naar Spanje. Zo meldt dagblad El Economista dat PortAventura, als de deal doorgaat, uitgebreid kan worden met een Nintendo-gedeelte.

Bezoekers kunnen zich dan verheugen op Super Mario-attracties. "Er zijn aanwijzingen dat Tarragona over enkele jaren de eerste Nintendo-wereld van Europa zou kunnen herbergen", schrijft de krant onomwonden. Dat bericht wordt volop gedeeld, onder meer door de krant Diari Més. Er klinken echter ook andere geluiden.



Prijsonderhandelingen

Zo heeft de Catalaanse radiozender RAC1 opgevangen dat de gesprekken tussen Universal en PortAventura gestaakt zijn. De Amerikaanse entertainmentgigant zou de interesse in de Spaanse bestemming verloren hebben nadat prijsonderhandelingen op niets uitliepen. Naar verluidt eisten de huidige eigenaren - investeringsmaatschappij KKR en private-equityfirma Investindustrial - een te hoog bedrag.



Niet alleen het contact met Universal is bekoeld geraakt, aldus het radiostation. "PortAventura heeft verschillende aanbiedingen ontvangen sinds het bedrijf in de etalage werd gezet, maar geen daarvan heeft concreet resultaat opgeleverd." Men kon het steeds niet eens worden over de prijs.



Hard Rock

Wat ook meespeelt, is dat er door politieke obstakels nog steeds geen zekerheid is over de bouw van een Hard Rock-entertainmentcomplex bij het resort. Het Hard Rock-project had potentiële kopers moeten verleiden. Universal zit ondertussen niet stil: voorbereidingen voor een gloednieuw Universal Studios-themapark in Groot Brittannië zijn in volle gang.