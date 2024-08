PortAventura World

PortAventura bouwt waterattractie om tot spookhuis met kannibalenkoning

Een waterattractie in het Spaanse pretpark PortAventura wordt getransformeerd tot een spookhuis. Tijdens het halloweenseizoen, van zaterdag 21 september tot en met zondag 10 november, fungeert splash battle Angkor als een horrorbeleving. Waar bezoekers normaal gesproken een watergevecht houden, dwaalt straks een kannibalenkoning rond.

De nieuwe ervaring heet Angkor: La Leyenda del Rey Caníbal. Het achtergrond verhaal gaat over het illegale agentschap Oriental Adventure Expeditions, gespecialiseerd in het organiseren van reizen naar gevaarlijke plekken. "Betreed het domein van de kannibalenkoning Rajakarn en trotseer zijn woede in de tempel van Angkor", staat in de promotietekst.

Volgens de legende is de geest van de kannibalistische tiran Rajakarn nog steeds aanwezig in de tempel. Hij wordt beschermd door wilde apen die er alles voor over hebben om de geheimen van hun meester te beschermen. "Herontdek Angkor als nooit tevoren", aldus PortAventura.



Mack Rides

Tickets kosten online 8 tot 9 euro per persoon, bovenop de entreeprijs. Angkor is onderdeel van het Chinese themagebied in PortAventura Park. De waterbaan werd in 2014 gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Afgelopen zondag was de attractie voorlopig voor het laatst geopend voor publiek.



De andere spookhuizen en walkthroughs in PortAventura heten REC Experience, Truco o Trato, La Muerte Viva en La Isla Maldita. Verder is er de Chinese scare zone La Maldición del Emperador. Daarnaast wordt gezorgd voor verschillende halloweenshows. Het nieuwe VR-spookhuis Hysteria in Boothill is ook buiten Halloween geopend.