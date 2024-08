Kermis

1000 euro schade bij zweefmolen: kermisexploitant vertrekt na vandalisme

In het Overijsselse dorp Tuk is afgelopen weekend een zweefmolen vernield. Jonge vandalen hebben 's nachts gezorgd voor schade bij de nostalgische attractie van exploitant Harm Folkerts. Hij verwacht dat het herstellen ervan 1000 euro gaat kosten.

De ondernemer komt naar eigen zeggen al 25 jaar naar het dorp, maar hij zegt er nu klaar mee te zijn. Folkerts zag zondagochtend glas liggen rond de molen. Lampen bleken losgemaakt en kapotgegooid te zijn. Ook de wieldoppen van de kassawagen waren verdwenen.

De balende exploitant brak zijn attractie af en vertrok voortijdig. "Ik kom hier in elk geval nooit meer terug", tekende DPG Media op. Naast de geleden schade is er ook sprake van gemiste inkomsten. Een geluk bij een ongeluk is dat een ouder van één van de daders zich maandag heeft gemeld.



Opgelost

"Er zijn kinderen die aangegeven hebben betrokken te zijn bij de vernieling aan de zweefmolen", meldt kermisorganisator Plaatselijk Belang Tuk op Facebook. "Wij hebben ouders en eigenaar van de zweefmolen met elkaar in contact gebracht. Het zal met elkaar opgelost worden."