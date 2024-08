Walibi Holland

Walibi Holland presenteert spookhuis à la Squid Game: bezoekers komen terecht in gruwelijke tv-show

Een tv-show waarin arme deelnemers de meest gruwelijke dingen meemaken om de rijken te vermaken: dat is het thema van een nieuw spookhuis in Walibi Holland. Bezoekers van de Halloween Fright Nights kunnen dit jaar het haunted house Us vs You binnenstappen. Het pretpark presenteert ook een bijbehorende nieuwe scare zone: Dystopia.

Voor Us vs You liet Walibi zich inspireren door series en films als Squid Game, The Hunger Games en The Maze Runner. Waaghalzen doen zogenaamd vrijwillig mee aan de wrede spelletjes, met een geldbedrag in het vooruitzicht. Al snel zal echter blijken dat de deelname allesbehalve vrijwillig is én dat het prijzengeld een utopie is.

Uiteraard loopt de tv-show niet goed af. Het haunted house, met zo'n vijftien kamers, wordt gebouwd in een hal achter achtbaan Goliath. Bezoekers gaan in groepen van ongeveer acht personen naar binnen. Walibi koos bewust voor een spookhuis met een hoge capaciteit, in plaats van een individuele beleving zoals Slaughterhouse of The Clinic.



Apocalyptisch

Naast Us vs You wordt de apocalyptische scare zone Dystopia aangelegd. Ook daar komt het thema terug: rijke mensen proberen de armen onder valse voorwendselen uit te buiten. Walibi spreekt over een akelig verblijfsgebied waarin gezorgd wordt voor horeca, muziek en acteurs. Het is de bedoeling dat het gebied de komende jaren steeds iets verder wordt uitgebreid.



"De welgestelde burgers lopen rond, keuren de minderbedeelden en zoeken kandidaten die 'vrijwillig' het spel zullen gaan spelen", schrijft Walibi-directrice Mascha Taminiau in een personeelsmemo. "De drank vloeit, de club heeft de juiste beat en de maskers zijn af. De rijken kunnen hun gruwelijke spel spelen zonder consequenties. Jij loopt midden in een val, die elk moment kan dichtklappen."



Tickets

Tickets voor Us vs You kosten 12,50 euro in de online voorverkoop en 15,50 euro op de bezoekdag zelf. Ze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar, net als entreebewijzen voor de overige spookhuizen en belevingen. De Halloween Fright Nights vinden dit jaar plaats op dertien dagen tussen zaterdag 5 oktober en zondag 3 november.