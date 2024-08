Walibi Holland

Walibi Holland werkt aan nieuw spookhuis voor Halloween Fright Nights 2024

Walibi Holland opent dit jaar een volledig nieuw loopspookhuis tijdens de Halloween Fright Nights in oktober en november. Dat melden ingewijden aan Looopings. Op dit moment vinden werkzaamheden plaats in een oude paardenstal aan de rand van het pretpark, achter achtbaan Goliath.

Dat gebied werd in 2019 gebruikt voor de scare zone Eddie's Festival of Freaks. In 2021 reden hier de karretjes rond van de tijdelijke halloweenattractie Wrong Turn: Into Darkness. Nu wordt het terrein opnieuw onderdeel van het halloweenaanbod, klinkt het in de wandelgangen.

Vanuit reuzenrad La Grande Roue is te zien dat er gewerkt wordt aan decors. Over het thema en de opzet van het haunted house is nog niets bekend. Een woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen. "Onze fans moeten nog heel even geduld hebben: we maken binnenkort onze plannen bekend", laat hij weten.



Tien

Bij de vorige editie van het drukbezochte halloween-evenement presenteerde Walibi nog tien spookhuizen en walkthroughs: The Villa, Psychoshock, Jefferson Manor, The Clinic, Below, Wicked Woods, Camp of Curiosities, Slaughterhouse, The Final Slay Ride en Urban Explhorror.



De twee laatstgenoemde belevingen keren in ieder geval niet terug in 2024. Ze zijn gesloopt om plaats te maken voor een dubbele nieuwe achtbaan, die in 2025 af moet zijn.