Attractie- en Vakantiepark Slagharen

100.000 bioscoopbezoekers zagen familiefilm die werd opgenomen in Slagharen

De nieuwe speelfilm Pretpark op Stelten, die zich afspeelt in Attractie- en Vakantiepark Slagharen, heeft al meer dan 100.000 bioscoopbezoekers op de been gebracht. Daarom ontving de productie met vlogfamilie De Bellinga's afgelopen week officieel de Gouden Film, meldt het Nederlands Filmfonds.

Twee eerdere delen, Huis Op Stelten (2022) en Vakantie Op Stelten (2023), waren eerder ook al goed voor de status van Gouden Film. In het derde deel zijn De Bellinga's op vakantie in Slagharen, waar de vader van het gezin traint voor een felbegeerde titel: coolste papa van het jaar. Ondertussen duiken in het park twee boeven op.

De familiefilm werd geregisseerd door Armando de Boer. Naast De Bellinga's spelen onder andere Hetty Heyting, Patrick Stoof, Rienus Krul, Rian Gerritsen, Steven Kazàn, Jandino Asporaat en Sergio IJssel mee. De film draait momenteel in 118 Nederlandse bioscopen.



Distributeur

De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en distributeur Dutch FilmWorks. Looopings kon vorige maand al melden dat de film na de eerste week meer dan 250.000 euro had opgebracht, ondanks dat er online eerder felle kritiek was op de vlogfamilie.