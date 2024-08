Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland vraagt vergunning aan voor bouw van nieuw piratenrestaurant

Plopsaland De Panne heeft plannen voor de bouw van een gloednieuw restaurant. Op de huidige locatie van de Piratengrill moet een volledig nieuw horecacomplex gebouwd worden, wederom in piratensferen. Daarvoor heeft het Vlaamse attractiepark een vergunning aangevraagd.

De bestaande Piratengrill is al geruime tijd in slechte staat. Binnenkort gaat het bouwwerk tegen de vlakte. De vervanger wordt een stuk groter en gedetailleerder, met gevels in de stijl van Studio 100-serie Piet Piraat. Op een ontwerp van de façade zien we onder meer de Scheve Schuit, het schip van de bekende piraat.

Uit de openbare vergunningsaanvraag blijkt verder dat het nieuwe restaurant, gelegen naast waterbaan SuperSplash, uit twee verdiepingen zal bestaan. Volgens de documenten loopt de bezwaartermijn tot en met dinsdag 24 september. De overheid hanteert maandag 2 december als uiterste beslisdatum.



Cocktailbar

Deze zomer fungeert het huidige restaurant als een Amerikaanse diner met spareribs, kipstukken en vis. Ook werd een cocktailbar gerealiseerd. Dat Plopsaland plannen heeft om de Piratengrill te vervangen, is al langer bekend. Horecadirecteur Koen Keijsers vertelde er onlangs over in een aflevering van de Looopings Podcast.