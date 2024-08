Holiday Park Germany

Plopsa-attractiepark in Duitsland wordt rookvrij, met uitzondering van tien rookzones

Bezoekers van Plopsa-pretpark Holiday Park Germany mogen voortaan niet meer overal een sigaret opsteken. Het Duitse attractiepark is bezig met het implementeren van een algemeen rookverbod. Roken mag alleen nog in tien verschillende rookzones, verspreid over het terrein.

Duitse parken lopen qua rookbeleid behoorlijk achter op de concurrentie in bijvoorbeeld Nederland: in de meeste pretparken bij onze oosterburen is roken op paden en pleinen anno 2024 nog heel normaal, ook in de aanwezigheid van kinderen. Op veel plekken staan zelfs nog sigarettenautomaten.

Holiday Park kiest er nu voor om sigaretten en vapes in de ban te doen, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Rookplekken worden aangegeven met opvallende zuilen, die eerder ook al in zusterpark Plopsaland De Panne verschenen.



Parkreglement

"De komende weken zal de nieuwe regelgeving ook gecommuniceerd worden via borden en aankondigingen in het park", aldus de voorlichter. "De maatregel is al vastgelegd in onze parkreglement."