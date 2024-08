Efteling

Te Land, Ter Zee En In De Lucht vanuit de Efteling vanaf zaterdag op tv

RTL 4 start komend weekend met het uitzenden van een nieuwe serie van Te Land, Ter Zee En In De Lucht, opgenomen in de Efteling. Zaterdagavond om 20.00 uur is het spelonderdeel Tobbedansen te zien. De onderdelen Snel Naar De Bel, Op Naar De Top en Met Je As Over De Plas volgen op zaterdag 7, zaterdag 14 en zaterdag 21 september.

De opnames vonden eind mei en begin juni plaats bij de Aquanura-vijver, met Fata Morgana op de achtergrond. Het amusementsprogramma was dertien jaar lang niet op tv. Bij de langverwachte terugkeer blijft het doel hetzelfde: deelnemers moeten in een zelfgemaakte voertuig zo snel mogelijk de bel bereiken.

Ruben Nicolai en Gerard Joling verzorgen dit keer de presentatie. Radio-dj Edwin Evers is gestrikt voor het commentaar. Oude bekende Johan Vlemmix is ook van de partij. Een promotiefilmpje laat zien dat de focus anno 2024 ligt op onderbroekenlol en leedvermaak. Een voice-over spreekt triomfantelijk over "ouderwetse klappers".