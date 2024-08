Disneyland Paris

Felle kritiek op wachtrij van zes uur voor Disney-prinses: 'Crimineel'

De wachttijd bij het Princess Pavilion in Disneyland Paris liep afgelopen weekend op tot maar liefst zes uur. Onbegrijpelijk en schandalig, oordelen veel pretparkfans online. Ook podcastpresentator Erwin Taets doet een duit in het zakje. Hij noemt de extreme wachtrij zelfs "crimineel".

Het is deze week Princess Week in het Disneyland Park. Om die reden is er extra veel animo voor het ontmoeten Disney-prinsessen. Wie zondagochtend aansloot bij de meet-and-greet-locatie in Fantasyland, had een rij van maar liefst zes uur voor de boeg.

Taets, bekend van de podcast Ochtend in Pretparkland, somt op X en Threads de gevolgen op: bezoekers missen hun lunch en de hoofdparade op Main Street. Met een beetje geluk staan ze rond 16.30 uur weer buiten. "En is het tijd voor je eerste ride van de dag."



Speerpunt

Niemand verplicht je om in zo'n rij te gaan staan, benadrukt de kenner. "Maar voor veel families met jonge kinderen is zo’n prinsessenontmoeting wel een speerpunt in de beslissing om naar Disneyland Paris te gaan. Disney stopt ze niet voor niets in elke commercial."



Het management had allang moeten ingrijpen, vindt de pretparkdeskundige. "Het is gewoon raar dat na al die jaren Disney geen systeem heeft ingevoerd om de rijen te beperken en het bezoekerscomfort te vergroten." Virtuele rijen worden elders in het resort gebruikt, maar niet voor de prinsessen.



Restaurant

Daardoor staan pechvogels zes uur lang met een jong kind in de rij voor een foto. "Crimineel", sneert Taets. Een volger heeft nog een tip: boek een diner bij restaurant Auberge de Cendrillon, voor 50 tot 95 euro per persoon. Prinsessen komen daar naar de tafel voor een fotomoment. "Duur. Zeker. Maar wel heerlijk die zes uur wachten afkopen."