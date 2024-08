Attractiepark Toverland

Alle statiegeldautomaten in Toverland buiten gebruik: 'Heel vervelend'

Bezoekers van Toverland kunnen momenteel geen statiegeldautomaten gebruiken. Alle inleverautomaten voor bekers, blikjes en flesjes zijn op dit moment buiten gebruik. Dat heeft een opvallende reden: het papier om bonnetjes te printen is op.

Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Er zijn leveringsproblemen met het papier van de bonprinters", legt ze uit. Het gaat om papier dat niet zomaar bij een winkel gehaald kan worden. "We vinden het heel vervelend dat de statiegeldautomaten op dit moment buiten gebruik zijn."

Er is wel een alternatief: alle bekers en flesjes kunnen momenteel ingeleverd worden bij de Toverland-restaurants. Men verwacht dat de statiegeldautomaten in de loop van deze week weer beschikbaar zijn. "Onze excuses voor het ongemak."



Warme dranken

De vier automaten staan in de parkdelen Port Laguna, Avalon, Wunderland en Magische Vallei. Naast het wettelijk verplichte statiegeld van 15 eurocent op blikjes en flesjes werkt Toverland met herbruikbare bekers voor warme dranken, met 1,50 euro statiegeld. Wie zo'n beker gewoon in de afvalbak gooit, is dat bedrag kwijt.