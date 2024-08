Nieuws

Branchevereniging voor pretparken alert op drones: 'Toenemend risico'

Nederlandse attractieparken en dierentuinen hebben steeds vaker last van dronevliegers. Dat concludeert de Club van Elf, de branchevereniging van dagattracties. Men onderzoekt of de huidige wetgeving nog afdoende is om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren te waarborgen, vertelt Club van Elf-directrice Karin Kuiper aan Looopings.

"Het dossier heeft onze belangstelling en wij volgen ook de ontwikkelingen in wetgeving op de voet", zegt Kuiper. Ze benadrukt dat de overheid de partij is die beleid maakt, rekening houdend met de Europese regelgeving voor drones. "Wat voor de Club van Elf vooropstaat is dat de veiligheid van onze bezoekers gegarandeerd moet kunnen worden."

Het vliegen met drones boven een park kan gevaarlijk zijn, aldus Kuiper. "Een toenemend risico van meerdere drones, die boven je hoofd scheren, mogelijk met elkaar botsen en vervolgens naar beneden kletteren op het hoofd van gasten of medewerkers, past niet bij het veilige dagje uit dat wij voor ogen hebben. Ook voor dieren is het onrustig en niet wenselijk."



Verdiepen

Daarom gaat de Club van Elf zich verdiepen in de huidige wetgeving. "We kijken hoe deze uitpakt voor de terreinen van dagattracties en of wij met de huidige toepassing voldoende de veiligheid van bezoekers kunnen borgen." Indien nodig gaat de brancheorganisatie in overleg met de overheid. "Wordt vervolgd dus", zegt Kuiper.