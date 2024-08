Landmark Forest Adventure Park

Schots pretpark wordt aangeklaagd vanwege achtbaanongeluk

Een attractiepark in Schotland wordt aangeklaagd naar aanleiding van een pijnlijk ongeluk met een achtbaan. In 2021 raakten twee meisjes van 12 jaar gewond toen de rollercoaster Runaway Timber Train in Landmark Forest Adventure Park deels ontspoorde. Het incident krijgt een staartje in de rechtszaal.

Het ongeval werd veroorzaakt door een mechanisch defect: de trein kwam abrupt tot stilstand toen de wielophanging afbrak. Door de klap liepen de twee tieners een whiplash op. Inmiddels zijn ze fysiek hersteld, maar ze hielden wel paniekaanvallen en een trauma aan het voorval over.

De familie van de slachtoffers heeft nu aangekondigd het parkmanagement voor de rechter te dagen. Het Adventure Park ontkent alle aansprakelijkheid: de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op een onderhoudsbedrijf dat verantwoordelijk zou zijn voor de technische staat van de coaster.



Veiligheidswaarschuwing

Men schermt met een onafhankelijk rapport waaruit zou blijken dat het park zelf niets fout heeft gedaan. Uit juridische documenten zou echter blijken dat het bedrijf zeven jaar voor het ongeluk een veiligheidswaarschuwing ontving van de fabrikant van de achtbaan, na incidenten met soortgelijke attracties. Daar is volgens de advocaat van de familie niets mee gedaan.



Na afloop van het ongeval is de Runaway Timber Train gesloten en afgebroken. Vervolgens werd de achtbaan verkocht aan een park in Frankrijk, waar de attractie tot op de dag van vandaag operationeel is onder de naam Rhaegal.