Disneyland Paris

Indiana Jones-achtbaan in Disneyland Paris komende weken gesloten

Eén van de achtbanen in Disneyland Paris gaat wekenlang dicht voor groot onderhoud. Indiana Jones and the Temple of Peril zal vanaf maandag 16 september buiten gebruik zijn. De heropening vindt naar verwachting bijna vier weken later plaats, op zaterdag 12 oktober.

Dat blijkt uit de openbare onderhoudskalender van het Disney-resort. De Indiana Jones-coaster was in 1993 wereldwijd de eerste achtbaan in een Disney-park met een inversie. In 2014 onderging de attractie in parkdeel Adventureland voor het laatst een ingrijpende verbouwing. Delen van de baan en de constructie werden toen vervangen.

Op dit moment is in het Disneyland Park ook Peter Pan's Flight buiten gebruik voor werkzaamheden. Dat project duurt waarschijnlijk tot en met vrijdag 20 september. Boottocht Le Pays des Contes de Fées en familieachtbaan Casey Jr. - le Petit Train du Cirque zijn sinds kort wel weer open.



Aladdin

In het Walt Disney Studios Park moeten bezoekers al sinds begin dit jaar de Aladdin-attractie Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah missen vanwege een grootschalige renovatie.