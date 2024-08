Kermis

Kinderachtbaan ontspoord op Franse kermis: meisje lichtgewond

Op een kermis in Zuid-Frankrijk is een karretje van een kinderachtbaan ontspoord. Een wagon van de rollercoaster Le Traîneau du Père Noël kwam vorige week woensdag tijdens de rit los van de rail. Daardoor raakte een 5-jarig meisje gewond aan haar schouder.

Haar vader liep verwondingen op aan zijn scheenbeen. Het incident vond plaats tijdens het evenement Luna Park Pérols, dat van half juli tot eind augustus wordt gehouden in het departement Hérault. De attractie - een achtbaan in kerstthema - is verzegeld voor onderzoek.

Een foto van een omstander toont hoe het losgeraakte karretje terug op de baan geduwd wordt. Familieleden van het slachtoffertje hebben besloten een klacht in te dienen bij de autoriteiten, melden regionale media. Volgens hen is sprake van een ernstige schending van de veiligheidsnormen.