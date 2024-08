Beekse Bergen

Realityserie over Safaripark Beekse Bergen te zien op NPO 1

Safaripark Beekse Bergen is deze zomer regelmatig te zien op de landelijke televisie. De realityserie Op Safari, oorspronkelijk gemaakt voor Omroep Brabant, wordt door omroep AvroTros uitgezonden op NPO 1. Het Brabantse dierenpark heeft op die manier mooie promotie te pakken.

De afleveringen worden immers bekeken door zo'n 200.000 kijkers. Het gaat om het tweede seizoen van Op Safari, dat negen delen telt. Die kwamen in mei en juni al voorbij op Omroep Brabant. Ze staan inmiddels ook op YouTube. Nu zijn ze op doordeweekse dagen rond 16.20 uur te zien op de publieke omroep.

Daarna verschijnen ze op streamingplatform NPO Start. Men behandelt dit seizoen onder meer de geboorte van drie olifantjes, de komst van brazzameerkatten, verwondingen bij een struisvogel, het vertrek van twee giraffes naar Tsjechië, een gorilla die onderzocht wordt in de operatiekamer en een stokoud steppevosje.



Blijdorp

Nederlandse dierentuinen worden vaker in de schijnwerpers gezet op NPO 1. Begin dit jaar presenteerde de zender nog het zesde seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin, over Diergaarde Blijdorp en Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Er volgt binnenkort nog een nieuw seizoen met beelden uit Wildlands Adventure Zoo Emmen.