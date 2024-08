Pleasure Beach Resort

Engels pretpark laat onderzoek doen: hoeveel attracties passen er in een dag?

Hoeveel attracties kunnen bezoekers gemiddeld aftikken tijdens een dagje pretpark? Naar die vraag heeft het Engelse attractiepark Pleasure Beach in Blackpool onderzoek laten doen. Uit een enquête onder tweeduizend volwassenen zou blijken dat 63 procent van het publiek verwacht vijf of minder attracties te kunnen doen.

Een schrikbarend laag aantal, beweert Pleasure Beach. Bovendien gaf 68 procent van de ondervraagden aan zich te ergeren aan lange wachtrijen. Om die reden startte het park een actie: men nodigt vrijwilligers uit - zogenoemde Queue Review Officers - om gratis te testen hoeveel attracties er écht in een dag passen.

Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van voordringpasjes. Met de marketingstunt wil de Britse trekpleister aantonen dat het werkelijke aantal attracties op een dag gemiddeld veel hoger ligt. Operationeel directeur Andy Hygate noemt de resultaten van de enquête "schokkend".



Frustrerend

"Als fervent achtbaanliefhebber weet ik maar al te goed hoe frustrerend het is om in lange rijen te wachten en hoe belangrijk het is om zo veel mogelijk uit een trip te halen", aldus de directeur. "Daarom dagen we iedereen uit om ons op de proef te stellen. We zijn ervan overtuigd dat gasten veel meer attracties kunnen ervaren wanneer ze ons bezoeken."



Dat wil Pleasure Beach naar eigen zeggen "voor eens en voor altijd bewijzen". Het park telt tien verschillende achtbanen: Big Dipper, Nickelodeon Streak, Blue Flyer, Grand National, Steeplechase, Revolution, Avalanche, The Big One, Infusion en Icon.