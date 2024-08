Disneyland Paris

Disneyland Paris vervangt Planet Hollywood door nieuw Italiaans restaurant

Disneyland Paris opent over een tijdje een Italiaans restaurant in uitgaansgebied Disney Village. Het nieuwe etablissement wordt gebouwd op de plek van Planet Hollywood. Dat restaurant ging begin 2023 definitief dicht. Sindsdien staat het karakteristieke gebouw, in de vorm van een enorme planeet, leeg.

Er vonden de afgelopen periode al wel sloopwerkzaamheden plaats. Zo is de trap richting de ingang weggehaald. Uiteindelijk zal de blauwe planeet volledig verdwijnen. Het Italiaanse restaurant wordt gehuisvest in een stenen bouwwerk, blijkt uit een vergunningsaanvraag.

De eetgelegenheid zal uitgebaat worden door de externe horecagroep Bertrand. Die firma runt ook drie andere locaties in Disney Village: Rainforest Café, The Royal Pub en Brasserie Rosalie. Laatstgenoemde restaurant opende in december 2023.



Niet bevestigen

Disney wil het nieuws nog niet bevestigen. Sterker nog: fansites die het nieuwtje publiceren, worden gemaand om de berichtgeving te verwijderen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico om uit de officiële fanclub InsidEars gegooid te worden.