Kermis

Kermisexploitanten verdacht van fraude met 1,4 miljoen euro aan coronasteun

De Duitse politie heeft een grote inval gedaan op de kermis van Hamburg. Gemaskerde agenten bestormden woensdagochtend het kermisterrein. Daarbij doorzochten ze attracties en woonwagens van twee Duitse kermisexploitanten. Ze worden verdacht van fraude met coronasteun.

Het gaat in ieder geval om de eigenaar van de Dom Dancer, een attractie van het type break dance. Volgens justitie is er in 2021 en 2022 financiële steun aangevraagd voor reparatiewerkzaamheden ter waarde van in totaal 1,4 miljoen euro. Die reparaties zijn echter nooit uitgevoerd, beweert het Openbaar Ministerie.

Er zou daarom sprake zijn van subsidiefraude. In 2023 werd de Dom Dancer nog voorzien van volledig nieuwe gondels. De politie heeft bewijsmateriaal meegenomen. Ook werden contant geld, horloges en een Mercedes in beslag genomen, als onderpand in het geval van veroordeling.



Verdenkingen

Ondanks de massale politieactie en de verdenkingen gaat de kermis in Hamburg gewoon door zoals gepland, inclusief alle attracties. Het evenement begon op vrijdag 26 juli. Bezoekers zijn nog welkom tot en met zondag 25 augustus.