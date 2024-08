Efteling

Youtubers doen alsof ze overnachten in de Efteling

Twee youtubers proberen hun publiek wijs te maken dat ze onlangs hebben overnacht in de Efteling. In werkelijkheid bleven ze na sluitingstijd gewoon iets langer hangen in het attractiepark. Hoewel dat niet ongebruikelijk is, doen de videomakers alsof ze een bijzondere prestatie hebben verricht.

De video in kwestie, die verscheen op het YouTube-kanaal Compa, toont hoe ene Danny Derix en een vriend door de Efteling banjeren. Na veertien minuten is te zien hoe ze naar eigen zeggen voorbereidingen om 's nachts in het park te blijven. "Kijken of het lukt", klinkt het.

"Ik heb zo'n gevoel: het lukt echt gewoon makkelijk. Het is té groot hier en die verstopplekken zijn té goed." Als verstopplaats wordt uiteindelijk een bosje bij De Oude Tufferbaan gekozen. Daar komt vervolgens de Stoomtrein voorbij: een bewijs dat de Efteling nog niet eens dicht is.



Carnaval Festival

Eén van de youtubers gaat later op het spoor liggen. Als het donker is, houden de jongens het weer voor gezien. Ze wandelen via de personeelsuitgang naast Carnaval Festival naar buiten, alsof ze zojuist iets stoers hebben gedaan. Daar lopen ook nog een hoop medewerkers rond.