Walibi Holland

Video zoomt in op techniek achter Walibi-spookhuizen

Walibi Holland licht een tipje van de sluier op over de techniek die gebruikt wordt tijdens de Halloween Fright Nights. Het pretpark werkt al jaren samen met het bedrijf Dutch AV voor alle audiovisuele apparatuur in de scare zones en spookhuizen. In een YouTube-video vertellen medewerkers van de leverancier hoe ze te werk gaan.

Ook Scott Bravenboer van Walibi komt aan het woord over de technische aspecten van de horrorbelevingen in het park. Zo legt hij uit hoe men het voor elkaar heeft gekregen om een industrieel apparaat om te bouwen tot een effect in het spookhuis Slaughterhouse.

In Walibi's haunted houses is meer techniek verborgen dan veel bezoekers denken, zeggen medewerkers van Dutch AV in de minidocumentaire. Op evenementdagen zijn permanent mensen van de firma in het park aanwezig om eventuele storingen op te lossen. Daardoor heeft een spookhuis nooit langer dan tien minuten stilgelegen, weet Bravenboer.



Decors

Dutch AV - voorheen Nightlife Productions - maakte een driedelige YouTube-serie over het werk voor Walibi. Beide partijen werken al meer dan achttien jaar met elkaar samen. In het eerste deel ging het onder meer over het opbouwen van de decors en het installeren van mechanische effecten. Deel drie volgt op vrijdag 27 september.