Duinrell

Video: StukTV laat zien hoe vlaggen gestolen werden uit Duinrell en Drievliet

Hoe breek je drie keer in één nacht in bij een Nederlands pretpark? Dat laat YouTube-kanaal StukTV zien in een nieuwe video. Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt voerden onlangs een opmerkelijke opdracht uit: 's nachts een voorwerp uit twee attractieparken verwisselen.

Looopings kon op 26 juli al melden dat het drietal de nacht ervoor vlaggen uit Duinrell en Drievliet had omgeruild. Bijna een maand later staan de bijbehorende beelden online. Eigenlijk waren de heren van plan om een kikker uit Duinrell in Drievliet neer te zetten, zeggen ze. Dat bleek in de praktijk onmogelijk: prullenbakken in de vorm van Rick de Kikker wegen gigantisch veel.

Daarom werd gekozen voor een grote vlag. Tot verbijstering van de StukTV-leden lopen er nog gewoon bezoekers door Duinrell tijdens de inbraak, ver na de reguliere sluitingstijd. Zweefmolen Aqua Swing staat zelfs aan. Bovendien klinken er kettingzagen. De reden: in het Wassenaarse pretpark wordt een spooktocht gehouden, met tachtig tieners.



Allerslechtste timing

"Heeft niemand effe op de website gekeken?", grapt Van der Vlugt in de video. "Het hele godganse park is open", verzucht Jurriens. "Deze timing is de allerslechtste timing die we ooit gehad hebben." Toch lukt het om de vlag mee te nemen en op te hangen in Drievliet. Vervolgens gaan de youtubers terug naar Duinrell om de Drievliet-vlag een plekje te geven.



"Dit is zo dom, doe dit niet na...", valt te lezen in de beschrijving. Na afloop van de ludieke stunt beweerde Drievliet dat de politie ingeschakeld zou worden. "Oom agent komt hier nog even naar kijken." Duinrell reageerde kalmer. "De Drievliet-vlag hing er goed uit bij, dus we nodigen StukTV van harte uit om komende winter te helpen bij het ophangen van onze veertig wintervlaggen."