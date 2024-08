Efteling

Foto's: eerste klokgevels verschenen bij Efteling Grand Hotel

De bouw van het Efteling Grand Hotel is in een nieuwe fase beland: er wordt gewerkt aan het dak van het nieuwe hotelgebouw. Deze week zijn de eerste klokgevels geplaatst. Het gaat om prefabdelen die op een andere locatie in elkaar zijn gezet. Op het bouwterrein in de Efteling kunnen ze in één keer op de juiste plek gemonteerd worden.

Dankzij de komst van de geveltjes is goed te zien hoe hoog het hotelcomplex uiteindelijk wordt: ze vormen de bovenkant van de zevende en tevens hoogste verdieping. Ook vanuit vliegende tempel Pagode zijn de klokgevels duidelijk te zien.

Het hoogste punt van het Grand Hotel zal uiteindelijk gevormd worden door een toren in het midden van het gebouw. Vanaf 2025 kunnen bezoekers blijven slapen in één van de 140 hotelkamers en suites met uitzicht op het Sprookjesbos, Aquanura, het Huis van de Vijf Zintuigen of de Pardoes Promenade.