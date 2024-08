Kermis

Video: kermismedewerker trekt kwajongen hardhandig uit spellenkraam

Een lollig bedoelde situatie op een Nederlandse kermis is onlangs behoorlijk uit de hand gelopen. In een kort filmpje op videosite Dumpert is te zien hoe een kermisbezoeker als grapje in de cabine van knuffelspel is gaan staan. Dat pikt een medewerker niet.

Het personeelslid kan zijn agressie niet beheersen en trekt de jongen hardhandig uit de kraam. Vervolgens belandt de knul met zijn hoofd op de stenen. Hij wordt daar opnieuw vastgepakt door de man, die begint te roepen.

Wat er daarna is gebeurd, blijft onduidelijk. De video stopt na zestien seconden. Ook naar de locatie van de kermis is het vooralsnog gissen. Online zijn de beelden in enkele uren tijd al tienduizenden keren bekeken.



Skill Cut

Op Dumpert wordt in de beschrijving gesproken over "de grijper". In werkelijkheid vond het incident plaats bij een machine van het merk Skill Cut, waarbij deelnemers proberen om een touwtje door te knippen waar een knuffel aan hangt. Als dat lukt, gaat de cabine open zodat de knuffel gepakt kan worden.