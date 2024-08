Duinrell

Vrouw doet op TikTok boekje open over racistische Duinrell-bezoekers

Een Nederlandse vrouw vertelt op TikTok over een vervelende ervaring die ze deze week meegemaakt heeft in Duinrell. Rui Jun ging een hapje eten in het Wassenaarse attractiepark. Toen ze langs een andere tafel liep, begon een jongetje in het gezelschap "Chinese" te roepen, op z'n Engels.

Eerder hoorde de vrouw al dat de vader het keukenpersoneel, dat er Oost-Aziatisch uitzag, "die Chinezen" noemde. Toen het jongetje begon te roepen, was voor de tiktokker de maat vol. "Ik was echt geshockeerd. Ik dacht: wat gebeurt hier? Waarom wordt er naar mij geschreeuwd? Ik wil gewoon een leuk dagje bij Duinrell."

De bezoeker noemt het "microagressie" en "racisme dat naar mij toe wordt geschreeuwd". Ze besloot het kind erop aan te spreken. Even later kwam de jongen onder begeleiding van de vader excuses aanbieden. Dat eindigde in hard gelach van de moeder. Vreemd, oordeelt de vrouw.



VOC-tijd

"Dit is echt een typisch voorbeeld hoe kinderen racisme wordt aangeleerd, het komt ergens vandaan." Ook Duinrell zelf is volgens de vrouw niet helemaal vrij van zonden: in een ander TikTok-filmpje toont ze hoe mascotte Rick de Kikker in het park wordt afgebeeld als kolonist uit de VOC-tijd.