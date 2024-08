The London Dungeon

Gratis entree bij London Dungeon op vertoon van echtscheidingsakte

The London Dungeon komt met een bijzondere actie naar aanleiding van de breuk tussen Ben Affleck en Jennifer Lopez. Woensdag werd bekend dat de twee beroemdheden gaan scheiden. De horrorattractie in de Britse hoofdstad besloot er direct op in te spelen door bezoekers gratis toegang te geven op vertoon van een echtscheidingsakte.

Wie kon bewijzen ook ooit gescheiden te zijn op 21 augustus, mocht gisteren gratis naar binnen. Vermoedelijk hebben maar weinig mensen daar gebruik van kunnen maken, gezien de specifieke eisen en de aankondiging op zeer korte termijn. Het ging dan ook om een ludieke marketingstunt.

"Gescheidenen kunnen de beproevingen en ontberingen van het huwelijk vergelijken met de verschrikkingen en verraderlijkheid uit het verleden van Londen", aldus de trekpleister. "Geniet van nieuwgevonden vrijheid, zoals J.Lo, en ontsnap aan de realiteit van een vreselijke ex met een dag in de duistere Dungeon."