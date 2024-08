Dinos Luna Park

Pretparkbezoeker (19) overleden na afbreken van karretje in Griekenland

Een 19-jarige bezoeker van een Grieks pretpark is overleden nadat een karretje van een attractie afbrak. De toerist maakte afgelopen maandag een ritje in de Crazy Dance, een soort break dance. Hij vloog uit de attractie en raakte dodelijk gewond.

Het ongeluk gebeurde in de gemeente Kassandra, onderdeel van regio Centraal-Macedonië. De eigenaar (58) en operator (21) van de attractie worden verdacht van dood door schuld. Nabestaanden beweren in gesprek met Griekse media dat de attracties in het park in zeer slechte staat zijn.

Er zou sprake zijn van veel achterstallig onderhoud. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan door justitie. Volgens de eerste bevindingen beschikte de attractie waar het incident plaatsvond in ieder geval niet over de juiste certificaten. Daar was de gemeente al sinds juli van op de hoogte.